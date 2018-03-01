Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -12 ... -14 C°
- 56.3742р. + 0.7025
- 68.9062р. + 0.2463
Персонально ваш
Разбор полетов
-
28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В Металлургическом районе Челябинска пропала 18-летняя девушка
01.03.2018 г. 12:17
Анастасия Голендухина ушла из дома 24 февраля. С тех пор телефон отключен. В социальные сети девушка не выходит, сообщается в группе "Легион-СПАС" — поиск пропавших детей Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".
Рост девушки - 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Была одета в темно-зеленую парку, черную шапку, джинсы и синие кроссовки в крапинку. Тех, кто видел ее, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02».
Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 20.02.2018 г. В Магнитогорске нашли тела пропавших женщины и ребенка
- 12.02.2018 г. Пропавшая по дороге в Челябинск 18-летняя девушка нашлась
- 12.02.2018 г. 18-летняя девушка пропала по дороге в Челябинск
- 09.02.2018 г. Волонтеры будут прочесывать лес и кладбище в поисках копейчанина, который пропал неделю назад
- 07.02.2018 г. В Челябинске ищут девочку, пропавшую почти сутки назад