В Металлургическом районе Челябинска пропала 18-летняя девушка

Анастасия Голендухина ушла из дома 24 февраля. С тех пор телефон отключен. В социальные сети девушка не выходит, сообщается в группе "Легион-СПАС" — поиск пропавших детей Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

Рост девушки - 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Была одета в темно-зеленую парку, черную шапку, джинсы и синие кроссовки в крапинку. Тех, кто видел ее, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02».

Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

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