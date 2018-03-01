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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Южноуральца повторно выселили из квартиры за долги по ЖКХ
01.03.2018 г. 11:58
Это произошло в Трехгорном. Мужчина отказался приватизировать социальную трехкомнатную квартиру, а также регулярно не оплачивал счета за коммунальные услуги. Собственник помещения обратился в суд с просьбой выселить должника. Южноуралец передал ключи от жилья приставам, входную дверь опечатали.
Через несколько месяцев специалист управляющей компании заметил открытую форточку в одном из окон квартиры. Выяснилось, что мужчина сделал второй комплект ключей. По данным приставов, квартира оказалась завалена хламом, а должник регулярно устраивал в помещении пьяные вечеринки. Также оказалось, что мужчина нашел работу, где ему выделили комнату в общежитии. Мужчине пришлось отдать второй комплект ключей и вновь освободить квартиру. Кроме того, южноуральцу назначили штраф, сообщили в региональном управлении ФССП.
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Фото с сайта ugh.ufanet.ru
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