На Алом поле предложили создать «Сквер знаний»

Фото с сайта www.centradm.ru

Учащиеся и преподаватели гимназии №1 презентовали проект благоустройства площадки. Они предлагают организовать на территории парка летний театр, установить беседки, скамейки и арт-объекты. Согласно проекту "Сквера знаний", на Алом поле можно будет проводить учебные мероприятия и собрания.

Урбанисты одобрили эту идею. По их мнению, в парке хватит места не только для "Сквера знаний", но и для спортивной зоны возле Дворца пионеров. Стенки разрушенного бассейна хотят превратить в скамейки. Также урбанисты предложили создать на Алом поле "народные тропы" для пешеходных прогулок.

«Идеи хорошие. При благоустройстве территории сквера мы постараемся учесть интересы всех социальных групп населения, не забывая, и об исторической ценности Алого поля», — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

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Фото с сайта www.centradm.ru

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