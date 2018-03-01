Социологи заявили, что средняя зарплата в Челябинске превышает 37 тыс. рублей

Опрос по зарплатам провели специалисты местного филиала Президентской академии. Оказалось, что финансовые ожидания челябинцев сильно разнятся в зависимости от характера их занятий. Так, рабочие хотят получать около 39 тыс. рублей в месяц, а руководители предприятий и предприниматели – порядка 132 тыс. рублей.

Если говорить о средних цифрах по городу, то заработная плата составляет чуть более 37 тыс. рублей, а ожидания - 51 тыс. рублей. Не вызвали удивления социологов и другие факты. Так, женщины в Челябинске претендуют на более низкую зарплату, чем мужчины: 43 тыс. против 60 тыс. рублей.

Исследователи изучили и ожидания в зависимости от места проживания. Выяснилось, что население Калининского района города претендует в среднем на 74 тыс. рублей в месяц. Самые скромные ожидания у жителей Ленинского района – 39 тыс. рублей.

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