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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Социологи заявили, что средняя зарплата в Челябинске превышает 37 тыс. рублей
01.03.2018 г. 11:16
Опрос по зарплатам провели специалисты местного филиала Президентской академии. Оказалось, что финансовые ожидания челябинцев сильно разнятся в зависимости от характера их занятий. Так, рабочие хотят получать около 39 тыс. рублей в месяц, а руководители предприятий и предприниматели – порядка 132 тыс. рублей.
Если говорить о средних цифрах по городу, то заработная плата составляет чуть более 37 тыс. рублей, а ожидания - 51 тыс. рублей. Не вызвали удивления социологов и другие факты. Так, женщины в Челябинске претендуют на более низкую зарплату, чем мужчины: 43 тыс. против 60 тыс. рублей.
Исследователи изучили и ожидания в зависимости от места проживания. Выяснилось, что население Калининского района города претендует в среднем на 74 тыс. рублей в месяц. Самые скромные ожидания у жителей Ленинского района – 39 тыс. рублей.
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