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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Челябинцы предпочтают заводить кошек шотландской породы
01.03.2018 г. 11:01
Фото с сайта matroskin27.ru
По данным сервиса Юла, запросы о кошках входят в топ-15 самых популярных у челябинских интернет-пользователей. Наибольшим спросом пользуются шотландские вислоухие. Каждая вторая купленная с помощью сервиса кошка была этой породы.
Следом по популярности идут британцы. На них приходится четверть покупок. Тройку лидеров замыкают мейн-куны. Реже всего в Челябинске покупали корниш-рексов, а также абиссинских кошек. Самая высокая цена у котят сервала. В объявлении об их продаже сказано, что стоит один питомец 550 тыс. рублей.
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Фото с сайта matroskin27.ru
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