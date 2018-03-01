Челябинцы предпочтают заводить кошек шотландской породы

Фото с сайта matroskin27.ru

По данным сервиса Юла, запросы о кошках входят в топ-15 самых популярных у челябинских интернет-пользователей. Наибольшим спросом пользуются шотландские вислоухие. Каждая вторая купленная с помощью сервиса кошка была этой породы.

Следом по популярности идут британцы. На них приходится четверть покупок. Тройку лидеров замыкают мейн-куны. Реже всего в Челябинске покупали корниш-рексов, а также абиссинских кошек. Самая высокая цена у котят сервала. В объявлении об их продаже сказано, что стоит один питомец 550 тыс. рублей.

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Фото с сайта matroskin27.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»