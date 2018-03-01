20-летний челябинец систематически избивал четырехлетнего сына

Фото с сайта sledcom.ru

СК завершил расследование в отношении жителя Металлургического района. Установлено, что молодой отец регулярно бил ребенка на протяжении 2017 года. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Мужчина признал вину. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 01.03.2018 г.»