В Ленинском районе полицейский автозак столкнулся с иномаркой

Скриншот с сайта vk.com/region_chelyaba

Видео появилось вечером в среду, 28 февраля, в соцсети "ВКонтакте" в группе "Регион 74 | Челябинск". Автомобили двигались по одной полосе улицы Машиностроителей. На перекрестке с Новороссийской автозак "догнал" иномарку. Никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. В полиции по факту ДТП проводят служебную проверку.

Видео: Регион-74 | Челябинск / vk.com

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