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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Одну из пострадавших в ДТП с фурой на трассе М5 хотят перевезти из Аши в челябинскую областную больницу
28.02.2018 г. 16:12
Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин сообщил, что сейчас в ашинской больнице №1 находятся две женщины, состояние одной из которых изначально было крайне тяжелым. Сегодня его оценивают как тяжелое. Есть положительная динамика, но тактика дальнейшего лечения пока не определена и прогнозы делать рано, сказал Сергей Приколотин.
"Тяжелая пациентка имеет черепно-мозговую травму, у нее ушибы внутренних органов, у другой пациентки пострадали конечности. Мы опасаемся за жизнь пострадавшей, которая находится в реанимационном отделении, туда сегодня выехала бригада с профильными специалистами, реаниматологи в том числе для определения тактики дальнейшей. Постараемся вывезти ее с территории Аши и привезти в областную больницу №1 для дальнейшего лечения", - рассказал Сергей Приколотин.
Медики на месте должны определиться с дальнейшей тактикой лечения. Возможно, пациентку с более тяжелыми травмами перевезут в республиканскую больницу Уфы, а вторую пострадавшую женщину - в челябинскую областную больницу №1.
ДТП произошло во вторник, 27 февраля, на трассе М5 вблизи села Улу-Теляк. Столкнулись фура MAN, груженная щебнем, и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров по маршруту Уфа – Усть-Катав. В аварии погибли девять человек: шестеро жителей Челябинской области и трое из Башкирии.
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Фото с сайта 02.мвд.рф
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