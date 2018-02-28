Челябинцам в музее покажут живых кошек

Фото с сайта lap-uchki.com

Пообщаться с животными смогут посетители музея изобразительных искусств. Акция приурочена ко Дню кошек, который отмечается 1 марта. В этот день животные окажутся в картинной галерее вместе с куратором приюта «Каштанка» Ольгой Мошкиной.

Посетители музея смогут не только познакомиться с кошками, но и узнать о гуманных мерах по уменьшению численности бездомных зверей в рамках лекции «Без кота и жизнь не та». Мероприятие начнется в полдень.

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Фото с сайта lap-uchki.com

Все новости за 28.02.2018 г.»