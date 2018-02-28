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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Челябинцам в музее покажут живых кошек
28.02.2018 г. 16:02
Фото с сайта lap-uchki.com
Пообщаться с животными смогут посетители музея изобразительных искусств. Акция приурочена ко Дню кошек, который отмечается 1 марта. В этот день животные окажутся в картинной галерее вместе с куратором приюта «Каштанка» Ольгой Мошкиной.
Посетители музея смогут не только познакомиться с кошками, но и узнать о гуманных мерах по уменьшению численности бездомных зверей в рамках лекции «Без кота и жизнь не та». Мероприятие начнется в полдень.
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Фото с сайта lap-uchki.com
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