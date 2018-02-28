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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В Челябинске в общежитии разрушились плиты перекрытия
28.02.2018 г. 15:43
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
ЧП произошло сегодня, 28 февраля, в жилом кирпичном здании по улице Гагарина, 53. Как сообщили в администрации Челябинска, железобетонные плиты перекрытия частично разрушились в трех помещениях на первом этаже. Пострадали душевая, комната приема пищи и жилая комната. Травм никто не получил.
На место происшествия выехали сотрудники МВД, МЧС, городские спасатели, представители администрации Ленинского района, начальник управления ЖКХ Сергей Кочетков и сотрудники управляющей компании. Вопрос о необходимости расселения жильцов будет решать специальная рабочая группа.
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
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