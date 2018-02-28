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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Жительница Озерска благодаря записи во «ВКонтакте» нашла брата и мать, которых не видела 40 лет
28.02.2018 г. 15:11
Мужчина решил через интернет найти сестру, с которой их разлучили в детстве, когда обоим было по пять лет. Он разместил в группе "Подслушано в Озерске" фотографию девочки и попросил подписчиков помочь в поисках. Через пару часов одна из женщин откликнулась. "Это моя фотография", — написала она.
Детей разлучили в 1970-х, когда родители развелись. Дочь осталась с отцом. Однако мужчина не занимался воспитанием, поэтому органы опеки забрали ребенка. Затем девочку взяли в приемную семью. Мальчик вместе с матерью уехал в Иркутск. Женщина пыталась найти дочь, но органы опеки не разглашали информацию, пишут "Хорошие новости".
Все эти годы озерчанка мечтала найти свою настоящую семью, но, как и ее мать, не знала, где искать. Сейчас вновь обретенные родственники решают, кто к кому поедет.
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