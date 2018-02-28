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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Челябинская область может гордиться своими батонами
28.02.2018 г. 14:12
Роскачество провело исследование качества нарезных батонов страны. Они проанализировали образцы 117 марок нарезных батонов. Лучший хлеб по результатам исследования производят в Воронежской, Владимирской, Челябинской, Тверской, Тамбовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Республике Ингушетии.
Эксперты не нашли в проверяемых образцах батонов пестицидов, фосфатов, опасных микроорганизмов, а также возбудителей картофельной болезни. Не используют улучшители и броматы производители Центрального, Уральского и Северо-Западного регионов.
Хлеб наихудшего качества, согласно исследованию Роскачества, производят в Москве и Подмосковье, а также в Тюменской области.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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