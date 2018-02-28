Тигр Жорик нашел таежную невесту в Хабаровском крае

Фото с сайта cliff-khv.ru

Недавно тигрица попала в объектив камеры видеонаблюдения, размещенной возле вольера животного. Видео встречи тигров опубликовано на сайте Центра реабилитации "Утес".

"Эта самка живет на территории памятника природы Сихотэ–Алинь. Ее следы мы регулярно наблюдаем возле нашего центра. Два месяца назад она также подходила к вольеру тигра Жорика", — сообщили сотрудники организации.

В 2009 году в передвижном зоопарке тигренка накормили курицей, кость впилась в его десну, началось воспаление и заражение. Жорика спасли челябинские ветеринары. В октябре 2010-го его привезли в Центр "Утес". Животное перенесло несколько операций по восстановлению щеки, однако часть мягких тканей у Жорика отсутствует до сих пор.

Видео: Vladimir Chebanov / vimeo.com

Фото с сайта cliff-khv.ru

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