Родственники погибших и пострадавших в аварии на М5 могут получить до 2 млн рублей по страховке

Фото с сайта 02.mchs.gov.ru

Перевозчик застраховал свою ответственность в компании «Ингосстрах». Туда и нужно обратиться родственникам погибших и пострадавших в аварии. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

В «Ингосстрахе» подтвердили наличие действующего договора и готовность выплатить деньги, если случай будет признан страховым. Размер возмещения за гибель человека превышает 2 млн рублей.

ДТП произошло во вторник, 27 февраля, на трассе М5 вблизи села Улу-Теляк. Столкнулись фура MAN, груженная щебнем, и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров по маршруту Уфа – Усть-Катав. В аварии погибли девять человек: шестеро жителей Челябинской области и трое из Башкирии.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 02.mchs.gov.ru

Все новости за 28.02.2018 г.»