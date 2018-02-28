Прокуратура через суд пытается лишить южноуральцев дач на берегу озера Увильды

Фото с сайта 74.мвд.рф

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство домов на территории памятника природы – озера Увильды - в нарушение действующего законодательства, отмечают в прокуратуре. В связи с этим Следственный комитет собирается предъявить Валишину обвинение в превышении должностных полномочий.

Всего областная прокуратура подала в суд иски на семерых граждан и одно юрлицо с требованием признать незаконными разрешения на строительство зданий, а сооружения - самовольными постройками, снять их с кадастрового учета и лишить владельцев права собственности. Пока суды удовлетворили три иска, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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