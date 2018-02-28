Челябинка с сыном спряталась от судебных приставов в Infiniti

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Женщина задолжала по автокредиту более 600 тыс. рублей. На уведомления и требования должница не отвечала. Официального трудоустройства у нее не было, счета отсутствовали. Тогда судебные приставы решили изъять иномарку и начали поиски автомобиля. Машину обнаружили на парковке во дворе одного из домов на ЧТЗ. Приставы там же начали готовить документы для составления акта.

В это время к автомобилю подошел парень лет 18-20, сел за руль и попытался уехать, однако приставы заблокировали иномарку. Парень позвонил матери, которая прибежала к машине через несколько минут. Должница и ее сын закрылись в салоне и отказались выходить. Однако взыскателю удалось договориться с женщиной не об изъятии, а об аресте автомобиля.

Машину опечатали и отправили на стоянку. Через несколько дней женщина погасила долг. В настоящее время арест с машины снят, сообщили в региональном управлении ФССП.

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Фото с сайта r74.fssprus.ru

Все новости за 28.02.2018 г.»