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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
УФАС возбудило дело о повышении стоимости проезда в челябинских маршрутках
28.02.2018 г. 13:40
Фото с сайта vlg-media.ru
В незаконном сговоре подозревают 31 перевозчика. Причинами увеличения стоимости проезда компании назвали рост затрат на страхование, бензин и техобслуживание транспорта. Повышение цен произошло в ноябре 2017 года.
По предварительной информации, перевозчики заключили антиконкурентное соглашение, синхронно увеличив стоимость проезда до 25 рублей. УФАС установило, что 27 компаний не имели свидетельства по маршруту. Таким образом, они не имели права изменять стоимость проезда. Первое заседание комиссии по рассмотрению дела пройдет в начале апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе челябинского управления ФАС.
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Фото с сайта vlg-media.ru
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