После аварии с девятью погибшими на трассе М5 в Башкирии установят видеокамеры

Фото с сайта 02.мвд.рф

Президент республики Рустэм Хамитов поручил башкирскому правительству проработать вопрос создания системы контроля, в том числе с использованием средств видеофиксации на автомобильных дорогах и федеральных трассах вне населенных пунктов. Кроме того, по словам Хамитова, необходимо усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения как на автомагистралях, так и в городах.

Республиканские власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. ДТП произошло во вторник, 27 февраля, на трассе М5 вблизи села Улу-Теляк. Столкнулись фура MAN, груженная щебнем, и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров по маршруту Уфа – Усть-Катав. В аварии погибли девять человек: шестеро жителей Челябинской области и трое из Башкирии.

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Фото с сайта 02.мвд.рф

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