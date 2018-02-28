Челябинск
- -22 ... -24 C°
- -24 ... -26 C°
- 55.6717р. - 0.2491
- 68.6599р. - 0.2625
Персонально ваш
Разбор полетов
-
28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Прокуратура обвинила в загрязнении воздуха челябинскую фабрику по производству мыла
28.02.2018 г. 13:03
Фото с сайта news.vse42.ru
Прокуроры провели проверку в организации "Лаборатория Катрин" и выяснили, что у организации отсутствует разрешение на загрязнение воздуха, а также утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов. Директору компании по производству мыла и солей для ванн вынесли постановление о возбуждении административных дел.
Руководство организации признало нарушения и решило прекратить производство товаров. Компания планирует заняться перепродажей мыла и солей, сообщили в областной прокуратуре.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта news.vse42.ru
Новости на эту тему
- 28.02.2018 г. Растут как грибы после дождя. В Челябинске становится все больше экологических организаций
- 27.02.2018 г. Бывший вице-губернатор Николай Сандаков записал кавер на песню Цоя «Перемен»
- 26.02.2018 г. В Челябинске вновь продлены НМУ первой степени опасности
- 22.02.2018 г. В Челябинске на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий
- 19.02.2018 г. В Челябинской области хотят снизить транспортный налог для автомобилистов, которые перейдут на газ