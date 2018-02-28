Прокуратура обвинила в загрязнении воздуха челябинскую фабрику по производству мыла

Фото с сайта news.vse42.ru

Прокуроры провели проверку в организации "Лаборатория Катрин" и выяснили, что у организации отсутствует разрешение на загрязнение воздуха, а также утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов. Директору компании по производству мыла и солей для ванн вынесли постановление о возбуждении административных дел.

Руководство организации признало нарушения и решило прекратить производство товаров. Компания планирует заняться перепродажей мыла и солей, сообщили в областной прокуратуре.

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Фото с сайта news.vse42.ru

Все новости за 28.02.2018 г.»