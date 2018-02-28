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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В Усть-Катаве объявили траур по погибшим в ДТП на М5 в Башкирии
28.02.2018 г. 12:54
Глава Усть-Катава Сергей Семков объявил в городе двухдневный траур по погибшим в столкновении микроавтобуса и фуры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку по факту гибели людей, которую проводят следователи республики Башкортостан.
Прокуратура Челябинской области проверяет предпринимателя, которому принадлежит микроавтобус. Будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке людей.
Авария произошла во вторник, 27 февраля, на трассе М-5 «Урал» на территории Башкирии: столкнулись междугородний автобус Mercedes, следовавший по маршруту Уфа-Усть-Катав, и большегруз МАN, который вез щебень. В микроавтобусе находилось 13 человек. Девять погибли, двоих госпитализировали. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель фуры. Он задержан, возбуждено уголовное дело. Власти пообещали помочь семьям погибших деньгами.
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Фото с сайта 02.мвд.рф
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