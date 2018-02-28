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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
В ночь на 1 марта в Челябинской области похолодает до -36 градусов
28.02.2018 г. 12:32
Фото с сайта r-19.ru
Гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие трое суток. В первую весеннюю ночь в низинных территориях региона столбики термометров опустятся до -36 градусов. В остальной части области будет около 28 мороза. В Челябинске ожидается от -24 до -26.
Днем 1 марта по области от 9 до 14 градусов ниже нуля, в низинах до -18. В Челябинске будет -10 - -12. На пятницу синоптики для города обещают от 6 до 8 градусов мороза. Существенных осадков до выходных не ожидается.
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Фото с сайта r-19.ru
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