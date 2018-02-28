Челябинцы перестали интересоваться большими квартирами

Фото с сайта www.minstroy74.ru

Самый активный спрос сейчас на двухкомнатные квартиры. Интерес к ним эксперты связывают со снижением ставок по ипотеке в 2017 году. Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Челябинска лидируют по числу просмотров, отмечают аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Они выяснили, как изменилось число просмотров квартир разного размера за год. Оказалось, что у двушек на вторичном рынке 36% всех просмотров, а год назад этот показатель был на 4% ниже.

Интерес к трешкам, наоборот, сократился с 40% до 33%. Такая же динамика прослеживается и на первичном рынке. Эксперты объясняют результаты тем, что двушки сегодня - самый оптимальный размер квартир для большинства семей, и из-за снижения ставок по ипотеке в прошлом году на рынке вырос спрос со стороны бюджетных покупателей. Чаще всего челябинцы смотрят двухкомнатные квартиры в Советском, Калининском и Курчатовском районах.

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Фото с сайта www.minstroy74.ru

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