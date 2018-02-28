Главе управления СК по области «немного стыдно» за уголовные дела в отношении бывших подчиненных

Фото с сайта ugpressa.ru

За последние два года в регионе были возбуждены уголовные дела в отношении четверых бывших сотрудников СК. Однако, по мнению Дениса Чернятьева, никакой системы в этом нет.

"Это единичные случаи. Лично я систему в них не усматриваю. Поясню почему. У нас проводится очень огромная, масштабная системная работа по противодействию коррупции. Наши сотрудники, которые на сегодняшний день привлекаются к ответственности, достаточно зрелые и опытные люди, занимающие серьезные должности. Они осознанно пошли на совершение преступлений, понимая ответственность и обстоятельства, поэтому здесь вопросы, на мой взгляд, в их личном восприятии ситуации, принятии для себя решения о совершении тех или иных поступков. В душу каждому человеку не заглянешь", — прокомментировал Денис Чернятьев.

"По-человечески мне немного стыдно за то, что своевременно не увидел", — отметил Денис Чернятьев. В настоящее время по всем уголовным делам в отношении бывших сотрудников ведомства ведутся расследования. Двое арестованы за взятки. Еще одного бывшего следователя обвиняют в фальсификации уголовного дела. Его помощник также находится под подозрением.

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Фото с сайта ugpressa.ru

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