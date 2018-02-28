- -22 ... -24 C°
- -24 ... -26 C°
- 55.6717р. - 0.2491
- 68.6599р. - 0.2625
-
28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Главе управления СК по области «немного стыдно» за уголовные дела в отношении бывших подчиненных
28.02.2018 г. 12:17
За последние два года в регионе были возбуждены уголовные дела в отношении четверых бывших сотрудников СК. Однако, по мнению Дениса Чернятьева, никакой системы в этом нет.
"Это единичные случаи. Лично я систему в них не усматриваю. Поясню почему. У нас проводится очень огромная, масштабная системная работа по противодействию коррупции. Наши сотрудники, которые на сегодняшний день привлекаются к ответственности, достаточно зрелые и опытные люди, занимающие серьезные должности. Они осознанно пошли на совершение преступлений, понимая ответственность и обстоятельства, поэтому здесь вопросы, на мой взгляд, в их личном восприятии ситуации, принятии для себя решения о совершении тех или иных поступков. В душу каждому человеку не заглянешь", — прокомментировал Денис Чернятьев.
"По-человечески мне немного стыдно за то, что своевременно не увидел", — отметил Денис Чернятьев. В настоящее время по всем уголовным делам в отношении бывших сотрудников ведомства ведутся расследования. Двое арестованы за взятки. Еще одного бывшего следователя обвиняют в фальсификации уголовного дела. Его помощник также находится под подозрением.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта ugpressa.ru
- 27.02.2018 г. Челябинская область вошла в тройку самых криминальных регионов России
- 27.02.2018 г. Глава управления СК по области назвал уровень дела о педофилии в интернате искусственно завышенным
- 27.02.2018 г. СК собирается предъявить обвинение главе Аргаяшского района
- 16.03.2017 г. В управлении СК по Челябинской области не считают «группы смерти» главной причиной детских суицидов
- 17.10.2014 г. В Челябинской области проблемы с проведением судебно-медицинских экспертиз