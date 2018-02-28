Следователи проводят проверку в отношении чиновников регионального минстроя по делу «Речелстроя»

Фото с сайта rechelstroy.ru

Как сообщил руководитель следственного управления СК по Челябинской области Денис Чернятьев, проверка проводится по обращению дольщиков "Речелстроя". Действия чиновников, которые должны были контролировать работу застройщика, могут квалифицировать как халатность. Также Денис Чернятьев прокомментировал назначение Андрея Пязока, находящегося в СИЗО, на пост гендиректора «Речелстроя». По мнению следователя, учредитель компании пытается участвовать в решении проблем организации.

«Мы его никоим образом не может ограничить в каких-либо гражданских правах, за исключением права на свободу, поэтому если он там принимает какие-то решения о назначении себя куда-то, если они легитимны — это его право. Для нас главное, чтобы мера пресечения не нарушалась. То, что он пытается участвовать в решении проблем «Речелстроя», ничего страшного здесь не вижу, потому что он учредитель этой организации, и часть средств, на которые осуществлялось строительство, тоже была им внесена», — рассказал Денис Чернятьев.

Информация о назначении Андрея Пязока на пост гендиректора появилась в начале недели. Он сменил Дениса Климкина, который возглавлял «Речелстрой» с ноября 2017-го. В настоящее время Пязок находится в СИЗО. Он был взят под стражу в середине декабря по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков. Речь идет о 15 млн рублей. Потерпевшими признаны около 1,4 тыс. дольщиков. В начале февраля суд продлил арест Андрею Пязоку до 11 апреля.

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Фото с сайта rechelstroy.ru

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