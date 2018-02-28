Правозащитники выявили массу нарушений в работе интерната, где насиловали детей

Фото с сайта deti.gov.ru

Члены комиссии уполномоченного по правам ребенка в России обнародовали первые результаты проверки скандального сиротского учреждения - Лазурненской школы-интерната. На протяжении последних лет дети часто самовольно покидали здание. В помещениях отсутствует система безопасности, нет камер видеонаблюдения, а территория не огорожена, поэтому в детдом могут попасть посторонние.

У многих сотрудников нет справок об отсутствии судимости и медицинских справок. С детьми не проводилась коррекционная работа, не велась индивидуальная программа реабилитации, как того требует статус интерната (в нем находятся дети с нарушением интеллекта), не выполнялись назначения врачей.

Правозащитники продолжают проверки в регионе – как в интернате, где выявлены факты педофилии, так и в других сиротских учреждениях.

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Фото с сайта deti.gov.ru

Все новости за 28.02.2018 г.»