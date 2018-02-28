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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Правозащитники выявили массу нарушений в работе интерната, где насиловали детей
28.02.2018 г. 11:36
Члены комиссии уполномоченного по правам ребенка в России обнародовали первые результаты проверки скандального сиротского учреждения - Лазурненской школы-интерната. На протяжении последних лет дети часто самовольно покидали здание. В помещениях отсутствует система безопасности, нет камер видеонаблюдения, а территория не огорожена, поэтому в детдом могут попасть посторонние.
У многих сотрудников нет справок об отсутствии судимости и медицинских справок. С детьми не проводилась коррекционная работа, не велась индивидуальная программа реабилитации, как того требует статус интерната (в нем находятся дети с нарушением интеллекта), не выполнялись назначения врачей.
Правозащитники продолжают проверки в регионе – как в интернате, где выявлены факты педофилии, так и в других сиротских учреждениях.
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Фото с сайта deti.gov.ru
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