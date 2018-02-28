Растут как грибы после дождя. В Челябинске становится все больше экологических организаций

Фото с сайта pravmin74.ru

Их активисты в один голос заявляют, что главная цель их работы - сделать воздух в городе чище! Но эффект пока не ощущается. Зато есть конфликты и разногласия между самими экоактивистами. Некоторые из них даже не соглашаются вести дискуссию с другими.

Как участники этих движений собираются добиваться улучшения экологической обстановки? Или они просто хотят пропиариться на больной для города теме? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: руководитель движения "Антисмог" Михаил Махов и руководитель движения "Время Че" Феликс Панов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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