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Разбор полетов
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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Растут как грибы после дождя. В Челябинске становится все больше экологических организаций
28.02.2018 г. 10:32
Фото с сайта pravmin74.ru
Их активисты в один голос заявляют, что главная цель их работы - сделать воздух в городе чище! Но эффект пока не ощущается. Зато есть конфликты и разногласия между самими экоактивистами. Некоторые из них даже не соглашаются вести дискуссию с другими.
Как участники этих движений собираются добиваться улучшения экологической обстановки? Или они просто хотят пропиариться на больной для города теме? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: руководитель движения "Антисмог" Михаил Махов и руководитель движения "Время Че" Феликс Панов.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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