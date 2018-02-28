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28.02.2018 г. | 10:30Гости эфира: Панов Феликс, Махов Михаил
Маршрутное такси №64 вернулось на дороги Челябинска
28.02.2018 г. 10:02
Фото с сайта 74.мвд.рф
Микроавтобусы под №64 начали работать со вторника, 27 февраля. Перевозчик получил разрешение на 180 дней. Как и прежде, рейс свяжет центр Челябинска с окраиной: «Железнодорожный вокзал» - «Улица Салавата Юлаева». Стоимость проезда - 25 рублей.
В январе 2018 года городское управление транспорта расторгло договор с предпринимателем, который работал на маршруте №64, так как машины часто не выходили в рейсы и к тому же дублировали маршрут одноименного автобуса.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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