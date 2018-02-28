Маршрутное такси №64 вернулось на дороги Челябинска

Фото с сайта 74.мвд.рф

Микроавтобусы под №64 начали работать со вторника, 27 февраля. Перевозчик получил разрешение на 180 дней. Как и прежде, рейс свяжет центр Челябинска с окраиной: «Железнодорожный вокзал» - «Улица Салавата Юлаева». Стоимость проезда - 25 рублей.

В январе 2018 года городское управление транспорта расторгло договор с предпринимателем, который работал на маршруте №64, так как машины часто не выходили в рейсы и к тому же дублировали маршрут одноименного автобуса.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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