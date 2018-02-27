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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Задержанные за баннер на здании ФСБ челябинцы рассказали о пытках током
27.02.2018 г. 16:51
По их словам, силовики применяли электрошокер, не давали спать и не отпускали в туалет.
Все началось с того, что в ночь с 14 на 15 февраля неизвестные разместили на здании управления ФСБ по Челябинской области баннер с надписью "ФСБ - главный террорист". Свой поступок авторы лозунга объяснили солидарностью с репрессируемыми по всей стране, в частности, с фигурантами "пензенского дела".
Через несколько дней в Челябинске были задержаны анархисты Дмитрий Семенов, Максим Анфалов, Дмитрий Цибуковский и его подруга, сообщает "Медиазона". По словам задержанных, в здании ФСБ их били и пытали электрошокером. Цибуковский рассказал изданию, что ему не давали спать, есть, пить, не отпускали в туалет.
"С меня стали требовать признательных показаний о том, что я совершил акцию у здания ФСБ. Я отказывался. С меня не сняли наручники, поставили в неудобную позу вполуприсяд. Я длительное время оставался в этой неудобной позе, от которой у меня затекало тело. Когда я пытался поменять позу, то меня били два сотрудника", - говорит Цибуковский.
Его подругу, как сам он сказал, не били, но девушке дали услышать его крики во время пыток. "Самое неприятное было, когда ударили шокером по рукам в наручниках, было очень больно, а из-за того, что я дергался, было больно еще и от наручников", - рассказал другой задержанный Максим Анфалов. После пыток мужчины зафиксировали побои.
Теперь челябинцы собираются подать в Следственный комитет заявления о пытках и потребовать привлечь сотрудников ФСБ к уголовной ответственности.
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Фото с сайта om-saratov.ru
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