Задержанные за баннер на здании ФСБ челябинцы рассказали о пытках током

Фото с сайта om-saratov.ru

По их словам, силовики применяли электрошокер, не давали спать и не отпускали в туалет.

Все началось с того, что в ночь с 14 на 15 февраля неизвестные разместили на здании управления ФСБ по Челябинской области баннер с надписью "ФСБ - главный террорист". Свой поступок авторы лозунга объяснили солидарностью с репрессируемыми по всей стране, в частности, с фигурантами "пензенского дела".

Через несколько дней в Челябинске были задержаны анархисты Дмитрий Семенов, Максим Анфалов, Дмитрий Цибуковский и его подруга, сообщает "Медиазона". По словам задержанных, в здании ФСБ их били и пытали электрошокером. Цибуковский рассказал изданию, что ему не давали спать, есть, пить, не отпускали в туалет.

"С меня стали требовать признательных показаний о том, что я совершил акцию у здания ФСБ. Я отказывался. С меня не сняли наручники, поставили в неудобную позу вполуприсяд. Я длительное время оставался в этой неудобной позе, от которой у меня затекало тело. Когда я пытался поменять позу, то меня били два сотрудника", - говорит Цибуковский.

Его подругу, как сам он сказал, не били, но девушке дали услышать его крики во время пыток. "Самое неприятное было, когда ударили шокером по рукам в наручниках, было очень больно, а из-за того, что я дергался, было больно еще и от наручников", - рассказал другой задержанный Максим Анфалов. После пыток мужчины зафиксировали побои.

Теперь челябинцы собираются подать в Следственный комитет заявления о пытках и потребовать привлечь сотрудников ФСБ к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта om-saratov.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»