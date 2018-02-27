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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Дольщики «Яркой жизни» смогут попасть в реестр обманутых кредиторов
27.02.2018 г. 16:19
Новые критерии позволят включить покупателей квартир в проблемных домах ЖК "Яркая жизнь" в список тех, кто вправе рассчитывать на помощь властей. Об этом сообщил министр областного минстроя Виктор Тупикин. Изменения вступили в силу недавно - с 23 февраля 2018 года.
Кроме того, областному минстрою и директору компании Milestone Development Григорию Чурбакову губернатор Борис Дубровский поручил составить дорожную карту - стратегию вывода стройки из кризиса.
В комплексе «Яркая жизнь» с участием дольщиков строится четыре дома. У каждого отдельный подрядчик, а компания Milestone Development является управляющей организацией. Всего заключен 281 договор участия в долевом строительстве. На данный момент на 89% готов к завершению один дом. Финансовая модель достройки остальных трех объектов только разрабатывается. По словам Григория Чурбакова, проблемы группы компаний связаны с ошибкой в планово-экономических расчетах и изменением ситуации на рынке жилья.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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