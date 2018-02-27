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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
С челябинских улиц исчезнут рекламные растяжки
27.02.2018 г. 16:16
Фото с сайта cheladmin.ru
Согласно ГОСТам, такие конструкции запрещено размещать на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, на железнодорожных переездах, деревьях и дорожных ограждениях, в тоннелях, над проезжей частью.
"Рекламным растяжкам не место в городе, поэтому все растяжки над дорогами будут демонтированы по мере окончания договоров аренды", — сообщил председатель городской думы Станислав Мошаров.
Новые рекламные формы в качестве эксперимента введут на Краснопольской площадке. Власти планируют разместить там 69 конструкций. Это будут короба с внутренней подсветкой и мультимедийный экран.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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