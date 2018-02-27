С челябинских улиц исчезнут рекламные растяжки

Фото с сайта cheladmin.ru

Согласно ГОСТам, такие конструкции запрещено размещать на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, на железнодорожных переездах, деревьях и дорожных ограждениях, в тоннелях, над проезжей частью.

"Рекламным растяжкам не место в городе, поэтому все растяжки над дорогами будут демонтированы по мере окончания договоров аренды", — сообщил председатель городской думы Станислав Мошаров.

Новые рекламные формы в качестве эксперимента введут на Краснопольской площадке. Власти планируют разместить там 69 конструкций. Это будут короба с внутренней подсветкой и мультимедийный экран.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»