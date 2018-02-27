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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Челябинская область вошла в тройку самых криминальных регионов России
27.02.2018 г. 16:12
В 2017 году количество преступлений превысило 68 тыс. Это на 5,5% больше, чем в 2016-м. Число тяжких и особо тяжких выросло на 14%, сообщил глава следственного управления СК по Челябинской области Денис Чернятьев.
«В структуре преступности серьезных изменений не произошло. Преобладают преступления против собственности, в том числе кражи. Также стоит отметить произошедший рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 43%, а также совершенных в сфере экономики — на 17%. Все остальные показатели в среднем соответствуют уровню прошлого года. Из положительных что можно отметить? По статистике, это сокращение почти на 15% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказал Денис Чернятьев.
Управлению СК по региону не удалось раскрыть около 30 тыс. преступлений. Больше половины из них тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость составила 55%.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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