Челябинская область вошла в тройку самых криминальных регионов России

Фото с сайта 74.мвд.рф

В 2017 году количество преступлений превысило 68 тыс. Это на 5,5% больше, чем в 2016-м. Число тяжких и особо тяжких выросло на 14%, сообщил глава следственного управления СК по Челябинской области Денис Чернятьев.

«В структуре преступности серьезных изменений не произошло. Преобладают преступления против собственности, в том числе кражи. Также стоит отметить произошедший рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 43%, а также совершенных в сфере экономики — на 17%. Все остальные показатели в среднем соответствуют уровню прошлого года. Из положительных что можно отметить? По статистике, это сокращение почти на 15% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказал Денис Чернятьев.

Управлению СК по региону не удалось раскрыть около 30 тыс. преступлений. Больше половины из них тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость составила 55%.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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