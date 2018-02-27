Борис Дубровский поручил помочь семье погибшего в Ростовской области солдата

Фото с сайта gubernator74.ru

В телеграм-канале "Молнии Дубровского" сообщается, что ход расследования будет контролировать заместитель губернатора Олег Климов.

Срочник, который призывался из Челябинской области, был обнаружен мертвым в субботу, 24 февраля, в войсковой части внутренних войск под Новочеркасском, Ростовской области. По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

С начала года это уже третий случай гибели южноуральских срочников в армии. 5 января в Пермском крае погиб 20-летний солдат из Магнитогорска. 26 января в Амурской области - призывник из Кропачево.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»