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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Борис Дубровский поручил помочь семье погибшего в Ростовской области солдата
27.02.2018 г. 16:00
Фото с сайта gubernator74.ru
В телеграм-канале "Молнии Дубровского" сообщается, что ход расследования будет контролировать заместитель губернатора Олег Климов.
Срочник, который призывался из Челябинской области, был обнаружен мертвым в субботу, 24 февраля, в войсковой части внутренних войск под Новочеркасском, Ростовской области. По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
С начала года это уже третий случай гибели южноуральских срочников в армии. 5 января в Пермском крае погиб 20-летний солдат из Магнитогорска. 26 января в Амурской области - призывник из Кропачево.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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