Глава управления СК по области назвал уровень дела о педофилии в интернате искусственно завышенным

Фото с сайта chel.sledcom.ru

Денис Чернятьев считает, что широкое освещение в СМИ фактов насилия добавило расследованию сложностей. По его мнению, публиковать информацию о происходящем в сиротском учреждении в Сосновском районе начали слишком рано. Общественный резонанс стал причиной того, что дело передали в Москву.

"Полагаю, что освещение и широкий общественный резонанс в том числе явились причиной того, что это дело было передано на более высокий уровень, поскольку уровень этого дела был искусственно поднят, на мой взгляд, путем публикаций в СМИ. Еще раз подчеркиваю, что мы не против обсуждения. Полагаем, что такое обсуждение должно быть в том числе в целях профилактики. Но необходимо все это делать в свое время. Вот на начальном этапе расследования определенные вещи перегрузом информационной повестки были допущены, что нам работу осложнило. Мы, безусловно, справимся и коллеги наши справятся с расследованием этого дела", - прокомментировал Денис Чернятьев.

Факты изнасилований детей в интернате под Челябинском изучают не только следователи. В регионе работает комиссия уполномоченного по правам ребенка в России. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что проверки пройдут во всех сиротских учреждениях области.

По версии следствия, в скандальном интернате надругательства совершались в отношении семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом стало известно после того, как дети попали в приемные семьи. Родители застали их во время совершения действий сексуального характера. Когда информация попала в СМИ, был арестован 51-летний мужчина, который приезжал в интернат и насиловал воспитанников. Директор учреждения уволена, несколько воспитателей отстранены от работы на время следствия.

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Фото с сайта chel.sledcom.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»