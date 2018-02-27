СК собирается предъявить обвинение главе Аргаяшского района

Фото с сайта novostipmr.com

Руководитель управления Следственного комитета по региону Денис Чернятьев сегодня, 27 февраля, сообщил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело, которое связано с выдачей разрешений на строительство в водоохранной зоне озера Увильды. Речь идет о возведении домов на территории памятника природы. По словам Чернятьева, обвинение главе района, подозреваемому в превышении должностных полномочий, будет предъявлено в ближайшее время.

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Фото с сайта novostipmr.com

Все новости за 27.02.2018 г.»