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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
СК собирается предъявить обвинение главе Аргаяшского района
27.02.2018 г. 15:07
Фото с сайта novostipmr.com
Руководитель управления Следственного комитета по региону Денис Чернятьев сегодня, 27 февраля, сообщил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело, которое связано с выдачей разрешений на строительство в водоохранной зоне озера Увильды. Речь идет о возведении домов на территории памятника природы. По словам Чернятьева, обвинение главе района, подозреваемому в превышении должностных полномочий, будет предъявлено в ближайшее время.
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Фото с сайта novostipmr.com
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