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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Челябинцам предложили своими силами навести порядок в Саду камней
27.02.2018 г. 14:55
Активист движения "Сделаем" Ярослав Магазов призвал жителей обустроить пространство, чтобы в нем было приятно находиться. На своей странице в Facebook он написал, что часть территории сквера на берегу реки Миасс отдана "Метрострою", но неизвестно, когда там начнутся работы, связанные со строительством подземки. Поэтому Ярослав Магазов отметил, что нужно уже сейчас облагородить Сад камней.
"Есть предложение силами общественности привести в порядок территорию Сада камней: убрать лишние заросли, мусор, обрезать сломанные и некрасивые ветки, расчистить дорожки, может быть, сделать простенькие лавочки, обустроить пространство, чтобы в нем было приятно находиться", - написал активист.
Он также напомнил, что "Мегаполис" хочет поставить на территории сквера аттракцион "Американские горки". "Публичных слушаний по новому проекту еще не было, так что еще есть время и возможность скорректировать или изменить этот проект", - добавил Магазов.
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Источник: Ярослав Магазов / facebook.com
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