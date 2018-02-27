В Бакале появился еще один резидент ТОСЭР

Фото с сайта satadmin.ru

Министерство экономического развития России включило в реестр организацию «Абсолют Дробсервис». Она разрабатывает месторождения кварцитов. Ранее статус резидента ТОСЭР в Бакале получили компания «Легпром», выпускающая спецодежду, и фирма «Урал-рециклинг», которая занимается производством чугуна.

Статус территории опережающего социально-экономического развития городу присвоили в марте 2017 года. Резиденты ТОСЭР получили налоговые льготы, а сам Бакал - новые рабочие места.

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Фото с сайта satadmin.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»