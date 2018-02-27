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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Бакале появился еще один резидент ТОСЭР
27.02.2018 г. 14:14
Фото с сайта satadmin.ru
Министерство экономического развития России включило в реестр организацию «Абсолют Дробсервис». Она разрабатывает месторождения кварцитов. Ранее статус резидента ТОСЭР в Бакале получили компания «Легпром», выпускающая спецодежду, и фирма «Урал-рециклинг», которая занимается производством чугуна.
Статус территории опережающего социально-экономического развития городу присвоили в марте 2017 года. Резиденты ТОСЭР получили налоговые льготы, а сам Бакал - новые рабочие места.
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Фото с сайта satadmin.ru
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