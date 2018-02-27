В мясе на двух предприятиях Челябинской области нашли антибиотики и микробы

Фото с сайта gubernator74.ru

Нарушения лаборатории Россельхознадзора выявили у 18 предприятий, входящих в реестр Таможенного союза, два из них – челябинские. Это ООО «Концерн Митмонд» и ООО «Уральская мясная компания». В мясе и полуфабрикатах выявлены патогенные микроорганизмы, а также антибиотики. Обе компании поставлены на усиленный лабораторный контроль.

В черный список также попали предприятия, известные по всей стране. Их продукцию можно видеть и на челябинский прилавках. Это «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия), «Тамбовский бекон» (Тамбовская область), «Птицефабрика Акашевская» (Республика Марий Эл) и «Первая линия» (Свердловская область), говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Челябинской области.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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