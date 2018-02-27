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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Челябинске с нуля смонтировали новую систему фиксации нарушений на дорогах
27.02.2018 г. 12:49
Работы ведет нижегородская компания «Аэль-РТС Инжиниринг», которая выиграла тендер на фиксацию нарушений на дорогах и в общественных местах. На территории региона уже практически смонтированы 33 стационарных поста видеонаблюдения в точках, которые ранее вообще не были охвачены камерами и считались болевыми зонами ГИБДД и МВД по линии охраны общественного порядка.
«Аэль-РТС» монтирует мачты, прокладывает коммуникации и устанавливает собственное оборудование. В Челябинске акцент сделан на гостевые маршруты и на сложные точки в центре, где много коммуникаций. В ближайшее время завершится монтаж оборудования, сигнал начнет поступать центр фиксации.
«Все вновь устанавливаемые камеры — только новые и самые технологичные, так как даже в плане технических характеристик сегодняшнее оборудование ушло далеко вперед по сравнению с аналогами трехлетней давности», — цитирует Znak.com директора компании Александра Лужбина.
По его словам, камеры на перекрестках смогут не только фиксировать нарушения, но и будут выполнять функции розыска преступников.
Источник: www.znak.com
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Фото с сайта golos-buryatyi.ru
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