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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
На дорогах Челябинской области поставят новые треноги для контроля скорости
27.02.2018 г. 12:32
Фото с сайта www.znak.com
Компания «Аэль-РТС Инжиниринг», которая выиграла тендер на фиксацию нарушений, внедряет систему «Скоростной контроль». Ее отличие от прежней в том, что машины с камерами будут одинаковыми, с соответствующей символикой. Когда фиксацией занимался "Ростелеком", вдоль дорог рядом с треногами стояли разные автомобили, что вызывало недоверие у участников движения. Мобильные камеры уже доставлены в регион. Ведутся последние согласования с ГИБДД по местам размещения, сообщает Znak.com.
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Фото с сайта www.znak.com
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