- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 55.9208р. - 0.8400
- 68.9224р. - 0.7117
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
После решения челябинского суда будут закрыты три группы «АУЕ» во «ВКонтакте»
27.02.2018 г. 12:21
Суд Центрального района по требованию прокуратуры признал сообщения в пабликах незаконными. Было установлено, что они пропагандируют криминальные традиции, тунеядство, престижность совершения преступлений, демонстрируют пренебрежение к закону, а также призывают к насилию и оскорблению полицейских.
Суд удовлетворил требование прокурора. Пока решение не вступило в законную силу, сообщества не закрыты. Далее заниматься пабликами будет Роскомнадзор. Их закроют после того, как внесут в перечень запрещенных.
Субкультура АУЕ за несколько лет распространилась на территории России. В нее завлекали детей в возрасте от 10 до 17 лет. Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един».
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта yarcube.ru
- 27.02.2018 г. Задержанные за баннер на здании ФСБ челябинцы рассказали о пытках током
- 22.02.2018 г. Первые осужденные к принудительным работам начали отбывать наказание в Копейске
- 06.02.2018 г. В Челябинской области застройщика отправили в колонию за хищение 96 млн рублей у дольщиков
- 05.02.2018 г. В Челябинске шубы больших размеров покупают чаще, чем средних и маленьких
- 05.02.2018 г. Мошенница из Еманжелинска через интернет выманила у девочки 20 тыс. рублей