После решения челябинского суда будут закрыты три группы «АУЕ» во «ВКонтакте»

Фото с сайта yarcube.ru

Суд Центрального района по требованию прокуратуры признал сообщения в пабликах незаконными. Было установлено, что они пропагандируют криминальные традиции, тунеядство, престижность совершения преступлений, демонстрируют пренебрежение к закону, а также призывают к насилию и оскорблению полицейских.

Суд удовлетворил требование прокурора. Пока решение не вступило в законную силу, сообщества не закрыты. Далее заниматься пабликами будет Роскомнадзор. Их закроют после того, как внесут в перечень запрещенных.

Субкультура АУЕ за несколько лет распространилась на территории России. В нее завлекали детей в возрасте от 10 до 17 лет. Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един».

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Фото с сайта yarcube.ru

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