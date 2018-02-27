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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Студентке ЮУрГУ, завоевавшей бронзовую медаль в Пхенчхане, в аэропорту сделали предложение руки и сердца
27.02.2018 г. 11:43
Фото с сайта teamrussia.pro
Это произошло в понедельник, 26 февраля, в терминале D аэропорта "Шереметьево", сообщает портал teamrussia.pro. Спортсмены, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, вернулись домой из Южной Кореи. В аэропорту их встречали близкие и болельщики.
Лыжница Анна Нечаевская, которая учится в Южно-Уральском госуниверситете, получила предложение выйти замуж от своего парня. Он при этом подарил ей кольцо. Спортсменка завоевала бронзовую олимпийскую медаль в женской эстафете 4х5 километров.
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Фото с сайта teamrussia.pro
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