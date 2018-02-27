22-летний срочник из Челябинска найден мертвым в войсковой части в Ростовской области

Фото с сайта ivbg.ru

Солдат погиб в субботу, 24 февраля. Его тело обнаружили в войсковой части внутренних войск под Новочеркасском. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

С начала года это уже третий случай гибели южноуральских срочников в армии. 5 января в казарме войсковой части в Пермском крае было найдено тело 20-летнего парня из Магнитогорска. 26 января в Белогорском гарнизоне Амурской области обнаружили рядового с огнестрельным ранением головы. Он был призван из Кропачево. Парня доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

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Фото с сайта ivbg.ru

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