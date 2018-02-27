Директор областной ветлаборатории катался на чужом BMW и за это лоббировал интересы фирмы

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сейчас чиновник задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Директору учреждения «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, с июля 2016 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации автомобиль BMW в бессрочное и безвозмездное использование. Взамен лоббировал интересы организации в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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