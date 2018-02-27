Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 55.9208р. - 0.8400
- 68.9224р. - 0.7117
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Директор областной ветлаборатории катался на чужом BMW и за это лоббировал интересы фирмы
27.02.2018 г. 11:28
Фото с сайта 74.мвд.рф
Сейчас чиновник задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Директору учреждения «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.
По данным ведомства, с июля 2016 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации автомобиль BMW в бессрочное и безвозмездное использование. Взамен лоббировал интересы организации в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 27.02.2018 г. У выпускника ЮУрГУ забрали полученный за взятку диплом
- 26.02.2018 г. Глава поселка под Челябинском получила условный срок за то, что разобрала по плитам дорогу
- 19.02.2018 г. Жилищного инспектора подозревают в получении взятки от представителя управляющей компании
- 15.02.2018 г. Экс-главе Кунашакского района смягчили наказание по делу о взятках
- 08.02.2018 г. Сотрудника южноуральского управления лесами подозревают в получении взяток