Комиссия детского омбудсмена в Челябинске изучает факты изнасилований в интернате

Фото с сайта kremlin.ru

Специалисты из аппарата уполномоченного по правам ребенка в России прибыли в город сегодня, 27 февраля. «Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», – прокомментировала ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В конце минувшей недели в Челябинск для разбирательства в произошедшем в интернате также прибыли работники центрального аппарата Следственного комитета России. По версии правоохранителей, в сиротском учреждении, расположенном в Сосновском районе, надругательства совершались в отношении семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом стало известно после того, как дети попали в приемные семьи. Родители застали их во время совершения действий сексуального характера.

Когда информация попала в СМИ, был арестован 51-летний мужчина, который приезжал в интернат и насиловал воспитанников. Директор учреждения уволена, несколько воспитателей отстранены от работы на время следствия. СМИ сообщают, что ряд сотрудников интерната также причастны к фактам педофилии.

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Фото с сайта kremlin.ru

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