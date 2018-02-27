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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Комиссия детского омбудсмена в Челябинске изучает факты изнасилований в интернате
27.02.2018 г. 11:26
Специалисты из аппарата уполномоченного по правам ребенка в России прибыли в город сегодня, 27 февраля. «Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», – прокомментировала ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В конце минувшей недели в Челябинск для разбирательства в произошедшем в интернате также прибыли работники центрального аппарата Следственного комитета России. По версии правоохранителей, в сиротском учреждении, расположенном в Сосновском районе, надругательства совершались в отношении семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом стало известно после того, как дети попали в приемные семьи. Родители застали их во время совершения действий сексуального характера.
Когда информация попала в СМИ, был арестован 51-летний мужчина, который приезжал в интернат и насиловал воспитанников. Директор учреждения уволена, несколько воспитателей отстранены от работы на время следствия. СМИ сообщают, что ряд сотрудников интерната также причастны к фактам педофилии.
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Фото с сайта kremlin.ru
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