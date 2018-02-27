На Южном Урале до 2020 года появится национальный парк «Зигальга»

Фото с сайта www.katavivan.ru

Глава минприроды России Сергей Донской направил губернатору Борису Дубровскому письмо с просьбой сформировать рабочую группу по созданию нацпарка. Речь идет о территории в Катав-Ивановском районе.

По данным РИА Новости, ведомство хочет, чтобы объект открылся не позднее 2020 года. Местные жители выступают против организации нацпарка. Они считают, что это осложнит развитие туризма.

"Создание "Зигальги" позволит сохранить уникальные ландшафты Челябинской области в окрестностях одноименного хребта. Создание условий для регулируемого туризма и отдыха является одной из основных задач создаваемого парка", — говорится в письме Сергея Донского.

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Фото с сайта www.katavivan.ru

Все новости за 27.02.2018 г.»