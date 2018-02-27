Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 55.9208р. - 0.8400
- 68.9224р. - 0.7117
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Бывший вице-губернатор Николай Сандаков записал кавер на песню Цоя «Перемен»
27.02.2018 г. 12:10
Скриншот с сайта instagram.com / nikolaysandakov
Видеоклип размещен на YouTube-канале движения "Челябинск, Дыши!", активистом которого является экс-чиновник. Вместе с Николаем Сандаковым экологическую версию песни группы "Кино" записала известный предприниматель и тоже член группы "Челябинск, Дыши!" Милена Михальченко.
Видео: Челябинск Дыши! / YouTube.com
В подписи к видео говорится, что текст песни под экологическую тематику переделывала Милена Михальченко. "Мы ждем перемен! Великий Виктор Цой в нашем прочтении. Спасибо, Милена Михальченко, за слова и за голос. Спасибо всем, кто нам помогает. Мы победим!" — гласит подпись.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 26.02.2018 г. В Челябинске вновь продлены НМУ первой степени опасности
- 22.02.2018 г. В Челябинске на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий
- 19.02.2018 г. В Челябинской области хотят снизить транспортный налог для автомобилистов, которые перейдут на газ
- 18.02.2018 г. В Челябинске объявили режим НМУ первой степени
- 12.02.2018 г. За неделю из-за режима НМУ в Челябинск не пустили более 60 большегрузов