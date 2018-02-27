Бывший вице-губернатор Николай Сандаков записал кавер на песню Цоя «Перемен»

Скриншот с сайта instagram.com / nikolaysandakov

Видеоклип размещен на YouTube-канале движения "Челябинск, Дыши!", активистом которого является экс-чиновник. Вместе с Николаем Сандаковым экологическую версию песни группы "Кино" записала известный предприниматель и тоже член группы "Челябинск, Дыши!" Милена Михальченко.

Видео: Челябинск Дыши! / YouTube.com



В подписи к видео говорится, что текст песни под экологическую тематику переделывала Милена Михальченко. "Мы ждем перемен! Великий Виктор Цой в нашем прочтении. Спасибо, Милена Михальченко, за слова и за голос. Спасибо всем, кто нам помогает. Мы победим!" — гласит подпись.

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