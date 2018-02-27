Родителям школьниц, устроивших уличную драку в Златоусте, грозит штраф

Скриншот с сайта www.yapfiles.ru / Levv

Видео драки появилось в интернете на прошлой неделе. Ученицы шестого класса избивали друг друга на улице в Златоусте. Подросткам пожаловались две четвероклассницы, которые поссорились из-за мальчика. Тогда старшие девочки решили устроить драку, чтобы выяснить, кто прав. Известно, что одна из участниц потасовки посещала секцию бокса. Школьницы били друг друга кулаками, пинали, таскали за волосы.

Посмотреть на драку сбежались очевидцы, но никто не стал разнимать подростков. Никто из участниц драки не достиг возраста привлечения к административной ответственности. "Отвечать за детей по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей будут их мамы и папы", — сообщили агентству новостей "Доступ" в ОМВД "Златоустовский". Однако подростки будут поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

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Скриншот с сайта www.yapfiles.ru / Levv

Все новости за 27.02.2018 г.»