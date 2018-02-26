В челябинском ресторане депутаты районных советов устроили драку

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Члены местных Калининского и Советского райсоветов встретились в ресторане, расположенном на улице Братьев Кашириных. Как сообщает агентство "ФедералПресс", между народными избранниками по неизвестной причине возник конфликт. После этого они подрались. Один из участников потасовки потом обратился в больницу, где снял побои. У него зафиксирована черепно-мозговая травма. Также он написал заявление в полицию, добавляет издание.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»