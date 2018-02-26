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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В челябинском ресторане депутаты районных советов устроили драку
26.02.2018 г. 16:48
Фото с сайта novostivolgograda.ru
Члены местных Калининского и Советского райсоветов встретились в ресторане, расположенном на улице Братьев Кашириных. Как сообщает агентство "ФедералПресс", между народными избранниками по неизвестной причине возник конфликт. После этого они подрались. Один из участников потасовки потом обратился в больницу, где снял побои. У него зафиксирована черепно-мозговая травма. Также он написал заявление в полицию, добавляет издание.
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Фото с сайта novostivolgograda.ru
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