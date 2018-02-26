Перевозчики в Челябинске проигнорировали запрет работатать на маршрутах №9 и №79

Фото с сайта 74.мвд.рф

Начальник управления транспорта Роман Болотов сообщил интернет-газете Znak.com, что нарушения выявлены в ходе рейдов. «На прошлой неделе мы с управлением госавтонадзора по Челябинской области проводили рейды, в ходе которых остановили пять такси, перевозящих пассажиров по маршрутам №9 и №79. Водители маршруток получили штрафы в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, на каждое транспортное средство наложены штрафы 300 тыс. рублей», — подчеркнул Роман Болотов.

По его словам, власти продолжат мониторить ситуацию. Права работать на маршрутах перевозчики лишились из-за многочисленных жалоб. В основном их суть сводилась к тому, что машины выходят в рейсы только в часы пик, а по утрам и вечерам дождаться такси невозможно. Интервалы движения не соблюдались.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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