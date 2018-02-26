В Миассе спасатели сняли со стены дома «женщину-паука»

Скриншот с сайта vk.com / Valery Gintsenberg

Необычный вызов поступил в пожарно-спасательную часть 24 февраля. Помощь потребовалась женщине, которая застряла на пожарной лестнице на улице Менделеева, 29. Спрыгивать на землю жительница Миасса боялась. Пожарные прибыли на место и поднесли к стене приставную лестницу, по которой женщина спустилась.

Запись с места происшествия очевидцы выложили в группу "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи в комментариях шутят, что женщина решила сделать любимому предложение руки и сердца. А некоторые называют ее "женщиной-пауком".

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